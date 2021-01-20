الملحق التجاري السعودي يزور معرض صنع في العراق

زار الملحق التجاري السعودي السيد فيصل بن عبدالعزيز والوفد المرافق له هذا اليوم الأربعاء، المعرض النوعي صنع في العراق والذي أقامته وزارة الصناعة والمعادن العراقية على أرض معرض بغداد الدولي ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض.



