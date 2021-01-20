الملحق التجاري السعودي يزور معرض صنع في العراق

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
 زار الملحق التجاري السعودي السيد فيصل بن عبدالعزيز والوفد المرافق له هذا اليوم الأربعاء، المعرض النوعي صنع في العراق والذي أقامته وزارة  الصناعة والمعادن العراقية على أرض معرض بغداد الدولي ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض.

وأطلع على إمكانات ومنتجات شركات الوزارة المشاركة في المعرض والمتخصصة بشتى المجالات الصناعية وأستمتع الى عرض عن نوعية وجودة وأهمية هذه المنتجات في تلبية حاجة السوق المحلية وقدرتها على منافسة المنتوج الاجنبي وأبدى إستعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم والاسناد لتطوير الصناعة العراقية من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنلوجيا الحديثة والتعاون في مجال التدريب ، معربا عن امله بان تضاهي الصناعة والمنتجات العراقية مثيلاتها الاجنبية وان تكون قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الدول المجاورة.

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