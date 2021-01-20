راغب علامة يكشف نتيجة مسحة كورونا عبر "تويتر"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

كشف الفنان راغب علامة، نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا الذي أجراها مؤخرا، وذلك بعدما نشرت أحد المواقع معلومات تفيد بإصابته بفيروس كورونا وأنه دخل إلى أحد المستشفيات بعد شعوره بوعكة صحية سببت له ضيقًا في التنفس، وبعد الفحوصات المخبرية اللازمة.

حيث نشر راغب علامة، تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "صباح الخير للجميع، منذ حوالي أسبوعين، شعرت بعوارض كورونا، واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي، فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة، أما اليوم أجريت فحص الـpcr والنتيجة والحمد لله رب العالمين سلبية، والفحوصات ممتازة، الحمد لله".

في سياق منفصل، يستعد النجم اللبناني راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتم أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ومن ألحان جان مارى رياش، والكليب إخراج سامى صعب، وحرص "راغب" في التوجيه بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.

راغب علامة يكشف نتيجة مسحة كورونا عبر "تويتر"
راغب علامة يكشف نتيجة مسحة كورونا عبر "تويتر"

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