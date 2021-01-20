بنيولوك جديد.. مي سليم تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة مى سليم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مى سليم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومختلفة حيث اعتمدت على جيب أبيض قصير وبلوزة سوداء ونظارة سوداء وقبعة أيضاً سوداء، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن مي سليم يعرض لها حاليا مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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