سكرتير عام 'الصحفيين': 100 مليون مصروفات النقابة في عام بسبب كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:16 م
محمد شبانة
محمد شبانة
ميسون أبو الحسن

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة صرفت من مارس 2019 حتى يونيو 2020 أكثر من 100 مليون جنيه، ولم يحدث في تاريخ النقابة أن جاء دعم من الدولة مثل الدورة الحالية، مؤكدًا أن دعم العلاج اقترب من 30 مليون، بعد أن كان 9 مليون جنيه فقط.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة تصرف سنويًا معاشات بقيمة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى رواتب الموظفين، والقروض، وغير ذلك.

'الصحفيين' تعقد اجتماع عاجل بشأن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية

صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه تلقى من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ردا على طلب مجلس النقابة المرسل لسيادته لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وأوضح النقيب في بيان سابق، أن الخطاب قد خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشئون الصحية كوزارة الصحة، مطالبا النقابة بموافاة سيادته عما إذا كانت هذه الجهات المعنية قد أفادت النقابة على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر قانونا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم.

وأعلن ضياء رشوان أنه في ضوء هذا الرد المشكور من معالي المستشار الجليل، فسوف يقوم فورا بتوجيه الدعوة لمجلس النقابة لعقد اجتماع خلال أيام قليلة للغاية، لمناقشة ما جاء بخطاب معالي رئيس مجلس الدولة، وبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة ولائحتها فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، ويوجبها أيضا الحرص التام على صحة وحياة الزملاء في ظل جائحة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين محمد شبانة الفجر الاجراءات الاحترازيه

أخبار تهمك

بايدن يصدر 17 أمرا رئاسيا لإلغاء تدابير اتخذها ترامب

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ أقل من ساعتين

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ أقل من ساعتين

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ أقل من ساعتين

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ أقل من ساعتين

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان: بابي مفتوح أمام كل الصحفيين

ضياء رشوان: مفاجأة جديدة للصحفيين قريبًا

ضياء رشوان يعرض حل عاجل لإنقاذ مشروع علاج 'الصحفيين'

ضياء رشوان يصل عمومية 'الصحفيين' استعدادًا للانتخابات

بعد المؤشرات الأولية.. ضياء رشوان: وما توفيقي إلا بالله

بفارق الأصوات.. ضياء رشوان يحتفل بفوزه نقيبًا للصحفيين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

01:02 م

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

02:18 م

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»