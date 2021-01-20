خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:36 م
عمرو وردة
عمرو وردة
مصطفى صابر
أعلنت فتاة يوناينة تدعى فيدرا تبلغ 23 عام أنها تعرضت للتحرش من قبل النجم المصري عمرو وردة لاعب باوك اليوناني.

ونشرت فيدرا رسائل نصية وصوتية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد تعرضها للتحرش من جانب عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، وفريق باوك اليوناني.

وخلال تصريحات خاصة لـ"الفجر" قالت فيدرا: "عمرو وردة حاول يراسلني منذ 3 سنوات ولكن لم أن أعرف عن مواقفة الأخيرة بالتحرش، وعندما عرفت مواقفه الاخيرة وتوقفت عن المراسلة معه".

وتابعت:" لقد قام بمراسلتي يوم الأحد الماضي منذ 4 أيام، وأرسل لي رسائل عبر سناب شات وطلب مقابلتي في منزله، ولكنني رفضت بشدة وسألني الفترة الاخيرة هل مارست الجنس ام لا ؟ وطريقته تغيرت معي ووصفني بالعاهرة وقام بحظري من سناب شات".

وأكلمت: "لقد بحثت عنه عبر الإنستجرام وارستله له رسالة صوتية قلت له أنت لا تعرفني ولا يحق لك أن تتكلم بهذه الطريقة معي، أنت لديك صديقة ولماذا مازلت تكلمني ؟ وكان رده علي بالتهديد وأنه سوف يخبر عائلتي وأصدقائي". 

وأضافت: "لن اتقابل مع عمرو وردة من قبل، ولكن كان يراسلني عبر سناب شات فقط".

وأختتمت بتوجيه رسالة لـ عمرو وردة قائلة: "أنا أريد العدالة فقط وهناك العديد من السيدات تتعرض لمثل هذه المواقف وأتمنى تحقيق العدالة ".


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