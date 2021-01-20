الكرملين يرحب برغبة الإدارة الأمريكية المقبلة للحفاظ على معاهدة "ستارت-3"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:15 م
بوتين
بوتين
وكالات

رحب الكرملين، برغبة الإدارة الأمريكية المقبلة للحفاظ على معاهدة "ستارت-3"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وقد أعلن مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيصدر 17 أمرًا رئاسيًا لإلغاء تدابير اتخذها الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، اعتبارًا من الأربعاء.

 

وقد أكد مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

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