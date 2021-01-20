زيادة الطلب على "الدواء" يصعد 7% بصناعة المستحضرات الكميائية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:18 م
الصيادلة
الصيادلة
الفجر الاقتصادي

سجل الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.84% مقارنة بشهر شهر أكتوبر،.

 

وأوضح بيان من الجهاز الكرزي للتعبئة العامة والأحصاء، أن سجلت صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ارتفاعًا خلال شهر نوفمبر بنسبة 7% مقارنة بشهر أكتوبر، وذلك بسبب زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

 

 

كما ارتفع نشاط صناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى بنسبة 18.65٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الأملاح والمعادن وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقًا لبيان الإحصاء.

 

وفي المقابل انخفض نشاط صناعة المشروبات بنسبة 31.58٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب مع دخول موسم الشتاء.

 

كما تراجع نشاط صناعة فحم الكوك بنسبة انخفاض 20.54% وذلك بسبب وجود نقص في المواد الأولية.

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شهر نوفمبر الماضي تداعيات جائحة كورونا التعبئة العامة والأحصاء

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