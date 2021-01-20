9 معلومات عن مبادرة "شتي في مصر".. تعرف عليها

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ظهرت على الساحة خلال الساعات الأخيرة مبادرة "شتي في مصر" تلك المبادرة التي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية في مصر خلال فترة فصل الشتاء، وفقا لخطة تجذب المصريين في مختلف المحافظات.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة شتي في مصر التي ظهرت على الساحة مؤخرا:



- المبادرة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية التي تمثل شريان الحياة للمنشآت الفندقية خاصة مع إغلاق بعض الدول المصدرة للسياحة الطيران بها.





- أطلقتها الحكومة من 15 يناير ومستمرة حتى 30 فبراير، حيث انطلقت مع بداية إجازة نصف العام، وهناك إقبالا جيدا على الحجز.



- يكون الحجز إما عن طريق غرفة المنشآت الفندقية من خلال الموقع الرسمي لهم، أو من خلال شركة مصر للطيران.



- وزارة الطيران قامت بتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلية لتشجيع المواطنين على السفر للأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم بأسعار غير مسبوقة.



- أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 1800 جنيه، لمدن عدة منها؛ الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسى علم وطابا ونويبع، والسعر للذهاب والعودة يشمل الضرائب.



- الفنادق قامت بتخفيض أسعار حجز الغرف لتصل الليلة لـ 300 جنيه في بعض الفنادق شاملة الوجبات، ولكن ذلك على حسب موقع وشريحة الفندق.



- هناك برامج سياحية متميزة لعملاء شركة الكرنك للسياحة ذات التاريخ العريق والمعروفة بمستوي خدماتها ضمن مبادرة شتي في مصر بأسعار تبدأ من 3120 جنيه لمدة 4 أيام 3 ليال للفرد الواحد شاملة الإقامة بالفنادق مستويات أربعة وخمسة نجوم وتذاكر الطيران علي خطوط مصرللطيران لكل من الوجهات السياحية الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسي علم.



- عدد الفنادق المشاركة في المبادرة وصل لـ 150 فندقا بين الثابت والعائم، في محافظات البحر الأحمر (الغردقة - مرسى علم)، وفي جنوب سيناء (شرم الشيخ - دهب - طابا- نويبع) وفي الأقصر وأسوان.





- أسعار الفرد في الغرفة الثنائية في الفنادق تبدأ من 300 جنيه للشخص في اليوم شاملة الوجبات، وأعلى قيمة للفرد تصل إلى 750 شاملة الوجبات والضرائب.