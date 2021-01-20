"الفجر الفني" يكشف حقيقة إصابة راغب علامة بكورونا

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حالة من القلق، تعرض لها محبي السوبر ستار راغب علامة بعدما ترددت أنباء عن إصابته بفيروس كورونا مساء أمس ودخل على أثرها المستشفى.



وفي التفاصيل، نشرت أحد المواقع معلومات تفيد بإصابة الفنان راغب علامة بكورونا وأنه دخل إلى أحد المستشفيات بعد شعوره بوعكة صحية سببت له ضيقاً في التنفس، وبعد الفحوصات المخبرية اللازمة.



وللوقوف على حقيقة الأمر، تواصل الفجر الفني مع شقيق راغب علامة ومدير أعماله الأستاذ خضر، والذي أكد لنا أن كل ماتم تداوله غير صحيح، وأن راغب بخير.



يذكر أن راغب كان قدم تعازيه للفنان راشد الماجد في وفاة والدته وقال: ‏أتقدم من أخي الفنان راشد الماجد بأحر التعازي بوفاة والدته المغفور لها إنا لله وإنا اليه راجعون. اللهم اجعلها آخر الأحزان.

