باسم التهامي يمثل مصر فى أول اجتماع افتراضي للجنة المنظمة للألعاب العالمية الشتوية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
مثل د. باسم التهامي المدير الوطنى للاولمبياد الخاص المصرى بلاده فى أول اجتماع افتراضي أقامته اللجنة المنظمة للألعاب العالمية الشتوية قازان 2022 بمشاركة ممثلين من 107 دول مشاركة فى تلك الالعاب ، وبحضور شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص الدولى ، ومن اللجنه المنظمة الماظ حيزنوف التنسيق العام ، واسماعيل داتوف خدمات الوفود ، واوليجا كرانسوفا خدمات اللغة ،  وليسيان جانيفيا دعم التأشيرات .

وصرح الفولى بأن خلال الاجتماع تم الكشف على الجدول الزمني للندوات الخاصة بالوفود والتى سوف يشهدها عام 2021 وحتى انطلاق الالعاب العالمية فى يناير 2022 ، حيث شهر مارس إقامة التسجيل والإقامة والانتقالات والخدمات الطبية، وفى شهر مايو خدمات اللغة وتقديم الطعام والمتطوعون والأمن ، وفى شهر سبتمبر برنامج "اللاعبون الأصحاء" والخدمات الخاصة بالأسر ، وفى شهر أكتوبر الفعاليات غير الرياضية والاعتماد وبرنامج "اعرف الدولة المضيفة" و الوصول والمغادرة ، وفى شهر نوفمبر مرافقي الوفود ومراسم الافتتاح والختام ومراسم التتويج ، وفى شهر ديسمبر سيتم  تحديث المعلومات والخدمات  الخاصة بالألعاب ، أما شهر يناير الذى سوف تقام فيه الالعاب سوف يشهد استعراض لأول 48 ساعة من الوصول
مؤتمر لرؤساء الوفود

وأضاف الفولى بأن مؤتمر رؤساء الوفود الافتراضي سوف يعقد فى الفترة من 23 - 24 يونيو 2021 باستخدام المنصة الافتراضية ZOOM ،  وسوف تشهد عقد جلسات مرتان في اليوم بالنسبة للمناطق الزمنية المختلفة وأن  الموضوعات المطروحة فى هذا المؤتمر  الخدمات الخاصة بالوفود وخدمة دعم التأشيرات ومرافقي الوفود،  و عرض تقديمي مصحوبا بفيديو للرياضات وأماكن الفعاليات،  الوصول والمغادرة والانتقالات،  الإقامة وتقديم الطعام ، الخدمات الطبية، مراسم الافتتاح والختام، الخدمات الخاصة بالأسر، الأحداث غير الرياضية ،برنامج "اللاعبين الاصحاء" وسوف يتم إرسال الدعوة الرسمية ورابط تسجيل مؤتمر رؤساء الوفود  الافتراضي في مايو 2021.


وان هناك زيارة تفقدية لرؤساء الوفود وأن اللجنة المنظمة المحلية تقدمت  باقتراح لرؤساء الوفود بالحضور إلى مدينة كازان للزيارة الميدانية لرؤساء الوفود للتعرف على أماكن الرياضات وأماكن الإقامة وأماكن أخرى بالإضافة إلى الاجتماع مع ممثلي اللجنة  المنظمة المحلية. وان اللغة الرسمية  للألعاب هى  الإنجليزية،وسوف تتكفل اللجنة المنظمة المحلية الإنتقالات )من المطار إلى الفندق – ومن الفندق إلى المطار( بالإضافة إلى الأنتقالات الداخلية بكازان.


و يقوم رؤساء الوفود بتغطية أي مصاريف أخرى بما في ذلك الإقامة  والوجبات وتواريخ إقامة الفعاليات: 5 - 8 ديسمبر لعام 2021

أخبار تهمك

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن

منذ 39 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يحذر ريال مدريد من مباريات الكأس

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:22 ص

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

11:28 ص

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

11:03 ص

الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن

12:32 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»