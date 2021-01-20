الثروة السمكية تكشف حقيقة وجود أنواع سامة بالأسواق المصرية

Advertisements

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن هناك أكثر من 4500 صنف من الأسماك في العالم ينتموا لأكثر من 2000 عائلة، منوهًا بأن هناك 7 أنواع سامة من السمك ولكنها غير متواجدة في الأسواق المصرية ونادرة الوجود حتى في المياه الإقليمية.



وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك 120 صنف من الأسماك السامة على مستوى العالم معظمها يوجد في المحيط الهادي والهندي والمياه الاستوائية، منوهًا بأنه خلال فصل الشتاء تكون المياه الإقليمية دافئة فتهاجر الأسماك عن طريق البحر الاحمر وتصل لقناة السويس والبحر المتوسط، وهي بنسبة بسيطة جدًا، وممنوع صيدها وتداولها وبيعها بقرار من الهيئة، وحال تم صيدها يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصياد، وسحب رخصة الصيد وتغريمه وإحالته للنيابة.



وناشد رئيس هيئة الثروة السمكية، بتناول الأسماك الموجودة في الأسواق وعدم تناول أسماك غير معروفة بالنسبة لهم، مشيرة إلى أن السموم تكون موجودة في الكبد والمبايض والزعانف ونسبة قليلة منها في لحوم الأسماك، مشيرًا إلى أن هناك 3 مزارع تابعة للهيئة تنتج 100 طن من الأسماك من البلطي والبوري والمبروك والطوبار بما يعادل 100 ألف كيلو يوميًا، وننتج 2 مليون طن سمك، فمصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا في إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي، والثالثة عالميا في إنتاج سمك البلطي.

