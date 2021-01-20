توجيه مهم من وكيل صحة الشرقية لـ مستشفى مشتول السوق بشأن مرضى الأمراض التنفسية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
سمر السيد





قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجيء علي مستشفي مشتول السوق المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات والسياسات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، وتم الإطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتم الإستماع إليهم، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، مشددًا علي الالتزام بخطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، لمنع إنتشار العدوي، وأكد علي ضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، كما أكد علي أهمية إتباع بروتوكول العلاج الجديد الذى أقرته وزارة الصحة المصرية لمرضي فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".

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