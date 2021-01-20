بإطلالة مشرقة.. ميرنا جميل تغازل جمهورها فى أحدث جلسة تصويرية لها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة ميرنا جميل على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ميرنا جميل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيهما بإطلالة مشرقة وجذابة، حيث اعتمدت على فستان أحمر طويل ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن أخر أعمال الفنانة "ميرنا جميل" :مسلسل "اللعبة "من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب،ومن تأليف فادى أبو السعود ،وإخراج معتز التونى

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