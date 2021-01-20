مناظرة 268 حالة طبية بشرية و152 بيطرية في قافلة جنوب الوادي لحلايب وشلاتين



أكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، أن القافلة تأتى في إطار مواصلة الجامعة لمشروع القوافل التي تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للجامعات بأن تكون حاضنة مجتمعية تقدم العناية والرعاية بكافة اشكالها للمجتمع المحيط.

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة الطبية البشرية بدأت اعمالها فور وصولها الى مدينة الشلاتين ونجحت في تقديم خدماتها لعدد 286 مريضا بواقع 16 حالة نساء وتوليد، و26 انف وأذن و52 عظام و38 رمد و42 باطنة و17 أطفال و35 جلدية و14 مسالك و3 حالات جراحة أوعية دموية و9 حالات صدرية و16 حالة جراحة مخ واعصاب كما تم تحويل 9 حالات من تخصصات مختلفة للمستشفيات الجامعية.

كما قامت قافلة جامعة جنوب الوادي بمشاركة أطباء كلية طب الفم والأسنان بقنا بالكشف على 18 حالة أسنان، مؤكدًا أن الجامعة تحرص سنويًا على ارسال قوافلها لمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية للثروة الحيوانية لسكان المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة البيطرية نجحت في اليوم الأول في تقديم الخدمات العلاجية والتحصينات اللازمة لعدد 152 حالة منها 40 حالة أغنام و65 حالة ماعز و45 حالة إبل عبارة عن فطريات داخلية وخارجية ونقص تغذية للماشية وتم إجراء عملية جراحية لحالة اغنام بها جروح متفرقه في الرقبة والجسم واجراء حالة ولاده لماعز وتم صرف ادوية لأهالي المنطقة المربين للمواشي.

هذا وقد تحركت القافلة صباح اليوم الى حلايب وابو رماد لمناظرة الحالات التي تحتاج الى العناية الطبية

هذا ويشارك في القافلة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث



أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي انطلاق أعمال قافلة جامعة جنوب الوادي الشاملة لحلايب وشلاتين وأبو رماد والتي تقدم خدماتها العلاجية من خلال القوافل الطبية البشرية والبيطرية إضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية للمواطنين.