الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
كشف مصدر داخل الأهلي عن تفاصيل تجديد عقد مهاجم الفريق محمد شريف مع المارد الأحمر.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، قد أعلن عن تجديد عقد شريف لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الفريق الأحمر 3 سنوات ونصف قادمة.

وأكد المصدر، أن اللاعب تم رفعه إلى الفئة الثانية بدلا من الثالثة، على أن يحصل 7 مليون و 500 ألف جنيه في الموسم الواحد.

وتلقى محمد شريف عدة عروض للرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أبرزها بيراميدز وبراغا البرتغالي لكن رغبته الأولى، هي الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون غدا الخميس في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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