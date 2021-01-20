سلبية عينات 6 أطفال مشتبه في إصابتهم بكورونا بالقليوبية

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أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، سلبية عينات 6 أطفال اشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفى بينما ثبتت إيجابية حالة واحدة وتخضع للعلاج.



يذكر أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي، خصص الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاتة لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.