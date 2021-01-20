شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي بعد إيقاف حارس الفريق محمد الشناوي 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.

وقال شوبير عبر برنامجه بإذاعة أون سبورت: "هناك غضب كبير داخل جدران القلعة الحمراء بعد التأكد من أن تقرير حكم المباراة لم يشمل واقعة اعتراض محمد الشناوي بعد انتهاء اللقاء".

وأضاف: "الأهلي يستفسر هل العقوبة تتم بناء على تقرير حكم اللقاء أم بناء على الفيديوهات التي الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، أم حسب فيديو المباراة".

وتعادل الأهلي سلبيا بدون أهداف مع البنك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في ثامن جولات الدوري العام.

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