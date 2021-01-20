السيسي: أزمة كورونا فرصة هائلة لتعزيز التحول الرقمي (فيديو)

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء فيها بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتي ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".



وأكد الرئيس، خلال كلمة متلفزة وجهها للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها، اليوم الأربعاء، أن عام 2020 كان حافلًا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفًا عن ذي قبله، لافتًا إلى أن الأزمة أظهرت فرصة هامة، فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.



ونوه الرئيس السيسي، بأن هذه الأزمات تعزز من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في جعبتها خبرة تتجاوز ستين عامًا في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلي نحو المنفعة المشتركة.

