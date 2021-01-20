نانسي عجرم تكشف حقيقة حفلها في باريس

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أوضح المكتب الإعلامي للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ حقيقة استعدادها لحفل غنائي في ​باريس​ من خلال بيان توضيحي إلى معجبيها.



وكتبت نانسي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قائلة: "إن كل الأخبار المنتشرة حول استعدادها لإحياء حفل غنائي في الأولمبيا بباريس في فبراير غير صحيحة".



وأوضح البيان أن الحفل كان قد تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم، على أن يتم الإعلان رسمياً عن موعد لاحق للحفل في حينه.



يُذكر أن نانسي عجرم كانت قد تقدمت بواجب العزاء للفنان راشد الماجد في وفاة والدته وساندته برسالة من القلب.