توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 20 يناير 2021.

برج الحمل





طي صفحات الماضي قد يكون سببا لبداية جديدة ومستقبل مشرق. تشعر بالحماس والسرور والتفاؤل. أهدافك واضحة وذهنك صاف، فكيف لا تحقق النجاح؟ ركز على أهدافك ولا تهدر وقتك وجهدك في التفكير في أضغاث أحلام.





برج الثور





مر صديقك بأزمة ما وخضع لعملية جراحية ولكنه استرد عافيته وسيتصل بك اليوم. ربما تدعوه لزيارتك لقضاء وقت جميل سويا. تلتقي بأكثر من شخص اليوم يشاركك نفس اهتماماتك وربما يقدمون لك بعض النصائح المفيدة. تنجذب عاطفيا للطرف الآخر من برجك!





برج الجوزاء





أجواء السعادة تغمر منزلك فكل فرد من أفراد الأسرة يشعر بالطمأنينة. يبدو أن هذا الوقت هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى جديدة في حياتك وحياة هؤلاء. تحاول أنت وهؤلاء تعزيز طاقتكم لأنها سبب في جلب الخير لكم جميعا. تنتابك بعض الشكوك حول انطباعاتك، ولكن دعك منها الآن.





برج السرطان





أنفقت مبلغا لا بأس به من المال خلال الفترة الماضية، واليوم تنتظر فواتير الشراء! لا تقلق فالايصالات النقدية قد تحمل إليك الأخبار السارة. ستندهش عندما تجد أن قيمة الفواتير تناسب مزانيتك. حافظ على أموالك الفترة القادمة.





برج الاسد





قرأت مجموعة من الكتب خلال الفترة الماضية، وهذه الكتب ستدفعك لدراسة علم التنجيم، والكيمياء، أو أي علوم أخرى. هذا الأمر غير تقليدي بالنسبة لك، ولكن هذا ليس سببا للتراجع عن هذه الفكرة. تغيرت مبادئك وأفكارك مؤخرا، ولذلك حاول أن تستغل هذه الفكرة لتبني أفكار جديدة ومختلفة.





برج العذراء





أنت شخص اجتماعي بطبعك، ولكن اليوم هذا الجانب من شخصيتك لن يظهر. تنهال عليك الدعوات لحضور الحفلات والندوات، وعندما يكثر عددها، تصرف نظر عن الحضور تماما. تصرفك هذا ضد مبادئك! اختر على الأقل أهم دعوة ولبها واصرف نظرا عن الباقي.





برج الميزان





ستشعر بحرية في التصرف في أموالك اليوم، ولكنك حريص أيضا عليها إلا أن سخاءك وكرمك يسبق حرصك دائما. تميل للعطاء خاصة لمن تشعر أنهم بحاجة إلى المال. حافظ على أموالك فربما لن يقدر البعض ما تفعله من أجلهم.





برج العقرب





تعيش يوما متعبا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي قد تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية، لكن لا يوجد ما يستحق القلق، وخصوصاً أنك من القادرين على تخطي أي أزمة. تنتعش العواطف وتشتد الروابط متانة. تسير في طريق جديد وتتعرف إلى أوساط لم تعهدها في السابق.





برج القوس





أمامك العديد من المهام والمسؤوليات يجب أن تنجزها اليوم. إذا كنت تعمل في مجال الكتابة، فربما تجد صعوبة في الالتزام بمعاد التسليم. ربما تتخلف عن مواعيد التسليم بسبب قلة التركيز، ولذلك فإن أنسب شيء بالنسبة لك الذهاب إلى مكان هادئ والعمل به.





برج الجدي





قد يسيء البعض فهم كلماتك ولكن لا تقلق فهذا الأمر لصالحك. لا بأس من تبرير أفعالك لهم واعلم أنك محظوظ لأن خططك وطموحاتك بعيدة عن أعين الآخرين. لا تبوح بأسرارك حتى تسعد شخصا ما فالكتمان اليوم أفضل بالنسبة لك.





برج الدلو





من السهل جدا اليوم أن تلاحظ نتيجة اختياراتك لأنك لست مشغولا بآراء الآخرين. زملاؤك في العمل منشغلون بأجنداتهم الخاصة، ولكن خططهم لا تزال مرئية بالنسبة لك. لا بأس من مشاركة الآخرين في أعمالهم لطالما تتمتعون بثقة متبادلة.





برج الحوت





تعرف ما تريد بالضبط هذا اليوم وتحاول أن تستغل من حولك قدر الإمكان وتستفيد من خبراتهم. لن تواجهك أي مشاكل في إقناع الآخرين لطالما لم تضلل أي شخص بدافع الأنانية. ستحظى بعون ومساعدة من حولك خاصة إذا كانت أهدافك ستعود بالنفع على الجميع.



