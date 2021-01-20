أمريكا تعلن إصابة 19 من ضباط شرطة الكابيتول بكورونا

ش أصيب ما لا يقل عن 19 من ضباط شرطة الكابيتول بفيروس كورونا، تم اكتشافها من خلال تتبع المخالطين، بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية.

ويذكر أن مجموعة من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، هاجموا مبنى الكابيتول، حيث أن معظمهم كانوا لا يرتدون أقنعة عند اقتحامهم الكونغرس، يوم الأربعاء (6 يناير).

وسيخلي الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مع تولي الرئيس المنتخب، جو بايدن، منصبه، وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس مع بدء جلسة التصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن في الانتخابات.