تأخيرات القطارات اليوم على خطوط السكة الحديد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم  الاربعاء ٢٠ يناير ٢٠٢١ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

واوضحت ان هذه الخطوط تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٢٥ دقيقة: خط
خامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقايق المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٣٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات   والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم..

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