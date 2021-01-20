محمد فراج: شخصيتي في "الصندوق الأسود" مختلفة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر

قال الفنان محمد فراج إنه أحب تجربتبه في فيلم "الصندوق الأسود" جدًا ووجدتها مختلفة والشخصية التي قدمتها، هي شخصية "سيد" وهو هجّام مسجل خطر، و الفيلم كله "وان لوكيشن".

وأضاف في تصريحات صحفية، "وان لوكيشن" أي يدور في مكان واحد فقط للتصوير، وهو فيلا يُفترض أننا نسطو عليها فنتفاجأ بصاحبتها وهي منى زكي وهي امرأة حامل وتحدث مصادمات.

وأضاف في تصريحاته،: "هي أول مرة كنت أتعامل فيها مع الفنانة الكبيرة منى زكي، وأنا بشكل فني ومهني وإنساني أحبها جدا جدا، واستمتعت بالعمل معها وهي من أكثر الممثلات احترافية، ونجمة كبيرة لها وزن وتأثير وجمهور وحضور.

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