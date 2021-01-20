محمد فراج: شخصيتي في "الصندوق الأسود" مختلفة

قال الفنان محمد فراج إنه أحب تجربتبه في فيلم "الصندوق الأسود" جدًا ووجدتها مختلفة والشخصية التي قدمتها، هي شخصية "سيد" وهو هجّام مسجل خطر، و الفيلم كله "وان لوكيشن".



