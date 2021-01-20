نجم ريال مدريد يطلب الرحيل عن الملكي

طلب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، النرويجي مارتين أوديغارد، الرحيل عن النادي على سبيل الإعارة، وفقاً لما أكدته مصادر من النادي.

ولا يعاني اللاعب من أي إصابة ورغم ذلك خرج من قائمة الفريق لمواجهة ألكويانو في كأس الملك.

وعلى ما يبدو فإن أوديغارد يشعر أن مدير الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان لا يقدره، ولهذا نفد صبره من انتظار فرص المشاركة.

ومنذ عودة أوديغارد للنادي صيفاً لم يشارك مع الفريق إلا لدقائق قليلة، مع العلم أنه تعرض لعدة إصابات.

وقالت المصادر إن اللاعب (22 عاماً) يرغب في اللعب بصورة أكبر لكيلا يتوقف تطوره، لهذا طلب أن يرحل معاراً قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

ولم يلعب أوديجارد منذ عودته مباراة واحدة كاملة، إذ لعب 368 دقيقة على مدار تسع مباريات من أصل 25 مباراة رسمية لعبها الريال هذا الموسم، شارك في خمس منها فقط بصورة أساسية.