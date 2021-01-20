اليوم.. المركز القومي للسينما يعرض عددا من الأفلام بساقية الصاوي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

تتواصل اليوم الاربعاء الفعاليات السينمائية التي ينظمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع ساقية الصاوي برئاسة "محمد الصاوي" و ذلك في تمام السابعة مساءا.


ويعرض خلال الفاعلية كل من الفيلم التسجيلي "إن عاش" إخراج / محمود عبد الكافي و فيلم "أوني" إخراج / سالي أبو باشا و فيلم " التدريبات القصوى لتحسين الأداء" إخراج / ياسر شفيعي.


يذكر أن الفعاليات من المقرر أن تستمر حتي نهاية يناير ، وتقام الأربعاء من كل أسبوع بساقية الصاوى و يقوم بتنظيمها من المركز القومي للسينما الناقدة "شاهندة محمد علي" و يتم خلالها عرض مجموعة من الأفلام  إنتاج المركز القومي للسينما.

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