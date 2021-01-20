الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مؤكز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، متابعًا: "دخلنا في الشتاء".





وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيكون هناك استقرار في حالة الطقس بداية من يوم الخميس المقبل.



