الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس
الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:31 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مؤكز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، متابعًا: "دخلنا في الشتاء".
وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيكون هناك استقرار في حالة الطقس بداية من يوم الخميس المقبل.
وكشف رئيس مؤكز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الأمطار حتى ظهر الغد، وبعدها تستقر حالة الطقس تدريجيًا
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