صحيفة إسبانية: ريال بيتيس يخطط لضم محمد الشناوي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
محمد الصو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي ريال بيتيس الإسباني، في التوقيع مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وأكدت صحيفة "Estadio Deportivo الأسبانية"، أن نادي ريال بيتيس، وضع محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، على رأس متطلباته الشتوية.

 

وأضافت: "بيتيس يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى، عن طريق التوقيع مع حارس المنتخب الوطني، خاصةً أنه أفضل حراس القارة السمراء بالوقت الحالي".

 

ويعد محمد الشناوي، واحد من أهم العناصر الأساسية داخل صفوف النادي الأهلي، وساهم في التتويج بالعديد من الألقاب، وكانت آخرها الثلاثية التاريخية بعد الفوز بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

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