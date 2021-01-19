نجوم ريال مدريد يرفضون تخفيض رواتبهم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن نجوم ريال مدريد الإسباني رفضوا اقتراح الملكي بتخفض رواتبهم في ظل الأزمة الإقتصادية الناجمة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الإعلامي إدواردو إندا بأن سيرجيو راموس اقترح على نجوم الفريق تخفيض رواتبهم ولكنهم رفضوا هذا الأقتراح.

وألمح إدواردو إندا أن لاعب واحد في صفوف ريال مدريد وافق على تخفيض راتبه وهو النجم البرازيلي كاسيميرو ولكن بقية اللاعبين رفضوا اقتراح النادي بتخفيض الأجور.

وأشار إدواردو إندا إلى أن ريال مدريد كان قد تواصل في الموسم الماضي لإتفاق مع نجوم الملكي على تخفيض رواتبهم بنسبة 10%.


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