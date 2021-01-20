آمين دار الفتوى: "زواج التجربة " هدفه الشهرة والتريند ومخالفة لميثاق الزواج الغليظ

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:47 ص
الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بداء الافتاء المصرية، تفاصيل الفتوى التي أصدرتها دار الافتاء حسمًا للجدل بتحريم ما سمي إعلاميًا "بزواج التجربة ". 

وتابع "عمران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن دار الافتاء ارتأت أن هذه الفكرة مسمى " مزعوم "، وشهرة رخيصة في الفضاء الالكتروني بعد دراسة ما تم تداوله إعلاميتًا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه بعد دراسة الامر إتضح أنه لا يرقى لكونه مبادرة ولا إسهام في حل المشكلة، لكن عبارة عن إستهتار بشيء مقدس وهو " الزواج " في تحقيق شهرة و" تريند".

وأضاف: "الزواج امر مقدس في كافة الاديان، وفي عادات وتقاليد المصريين وهو بمثابة عقد وميثاق غليظ كما قال الله سبحانه وتعالى ووصفه، ومن ثم فإن الطرح المقدم تلاعب ".

وأكد أن العقد الذي تم تداوله به شروط وصفها بالعجيبة والغريبة، متابعًا: " يعني إيه يشترط أن الزوج ما يضربش زوجته ؟ وده أمر طبيعي في الاساس ضرب الزوج لزوجته حرام، بالاضافة لشروط أخرى مخالفة للشريعة الاسلامية، مثل تقييد حق الطلاق والزعم أن ذلك سيحل مشكلة الطلاق.. مشكلة الطلاق لا يمكن حلها بهذا الشكل السطحي، فالازمة تحتاج لحفنة من الاجراءات التعليمية والثقافية.....هذا العقد " المزعوم" لا يؤثر على سلامة عقد الزواج ولاينظر إليه من الناحية القانونية والشرعية ".

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زواج التجربة بوابة الفجر الفجر التريند

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