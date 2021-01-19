كرواتيا تتخطي قطر وتخطف صدارة المجموعة الثالثة بمونديال كرة اليد

خطف منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثالثة بعد البداية غير المتوقعة بتعادلها أمام اليابان في الافتتاح، حيث حققت الفوز على قطر بنتيجة 26-24 في ختام مباريات الدور التمهيدي في المجموعة.





بدأ الشوط الأول متكافئا بين الفريقين حتى تفوقت كرواتيا في نهاية الشوط وحسمته بنتيجة 13-11.





بينما في الشوط الثاني حاول منتخب قطر العودة من جديد وتضييق الفارق لكن تألق مارين سيجو حارس مرمى كرواتيا ساهم في في فوز بلاده.





وأنهت كرواتيا المجموعة في الصدارة برصيد 5 نقاط بالفوز على قطر وأنجولا والتعادل أمام اليابان، بينما قطر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.





وحصد مارينو ماريتش لاعب كرواتيا جائزة لاعب المباراة بعد تألقه وتسجيل 5 أهداف من 7 تصويبات.





وتأهل منتخب كرواتيا إلى الدور الرئيسي برصيد 3 نقاط بعد إلغاء نتائج أنجولا غير المتأهلة، أما قطر فصعدت بنقطتين واليابان بنقطة واحدة.





وينضم الثلاثي المتأهل إلى المجموعة الثانية في الدور الرئيسي والتي تضم بجوارهم الدنمارك والأرجنتين والبحرين.



