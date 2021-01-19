كرواتيا تتخطي قطر وتخطف صدارة المجموعة الثالثة بمونديال كرة اليد
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:39 م
خطف منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثالثة بعد البداية غير المتوقعة بتعادلها أمام اليابان في الافتتاح، حيث حققت الفوز على قطر بنتيجة 26-24 في ختام مباريات الدور التمهيدي في المجموعة.
بدأ الشوط الأول متكافئا بين الفريقين حتى تفوقت كرواتيا في نهاية الشوط وحسمته بنتيجة 13-11.
بينما في الشوط الثاني حاول منتخب قطر العودة من جديد وتضييق الفارق لكن تألق مارين سيجو حارس مرمى كرواتيا ساهم في في فوز بلاده.
وأنهت كرواتيا المجموعة في الصدارة برصيد 5 نقاط بالفوز على قطر وأنجولا والتعادل أمام اليابان، بينما قطر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
وحصد مارينو ماريتش لاعب كرواتيا جائزة لاعب المباراة بعد تألقه وتسجيل 5 أهداف من 7 تصويبات.
وتأهل منتخب كرواتيا إلى الدور الرئيسي برصيد 3 نقاط بعد إلغاء نتائج أنجولا غير المتأهلة، أما قطر فصعدت بنقطتين واليابان بنقطة واحدة.
وينضم الثلاثي المتأهل إلى المجموعة الثانية في الدور الرئيسي والتي تضم بجوارهم الدنمارك والأرجنتين والبحرين.
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