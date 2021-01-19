إسبانيا تهزم تونس وتتأهل للدور الثاني بكأس العالم لكرة اليد بمصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
تغلب المنتخب الإسباني على المنتخب التونسي في الجولة الأخيرة من الدور الأول ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بنتيجة 36-30.

انتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 17-14 وسط تفوق من جانب اللاروخا ومحاولة نسور قرطاج العودة في النتيجة.

في الشوط الثاني استمر التفوق الإسباني واتسع الفارق عن الشوط الأول لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا 36-30.
وحصل أنخيل فيرنانيدز بيريز لاعب إسبانيا جائزة رجل اللقاء بعد أن سجل 10 أهداف في المباراة.

بهذه النتيجة تأهلت إسبانيا إلى الدور الرئيسي بعد أن حققت 5 نقاط من انتصارين على بولندا وتونس والتعادل مع البرازيل في صدارة المجموعة، بينما تذهب تونس للمنافسة في كأس الرئيس بعد هزيمتين أمام إسبانيا وبولندا والتعادل مع البرازيل لتحقق نقطة وحيدة في المركز الرابع بالمجموعة الثانية.

وتلعب بعد قليل في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في صالة العاصمة الإدارية الجديدة بولندا أمام البرازيل في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية.

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