الزمالك يحسم ملف تجديد عقد ساسي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خاصة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي بالإضافة إلى مسئولي قطاع الكرة، من أجل وضع الرتوش الأخيرة في ملف التجديد للتونسي فرجاني ساسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن تلك الجلسة هي قبل الأخيرة في ملف تجديد عقد فرجاني ساسي، حيث سيتم الاستقرار خلال الجلسة على كل تفاصيل استمرار النجم التونسي مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر، أنه سيتم عقد جلسة أخيرة مع اللاعب ووكيله لإخطاره بما أستقر عليه مسئولو النادي ليكون القرار النهائي بعدها خاص بالنجم التونسي، سواء بقبول العرض أو رحيله عن القلعة البيضاء.

وأكد المصدر، أن الزمالك متمسك باستمرار فرجاني ساسي، مع الفريق خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية في تشكيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء.

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