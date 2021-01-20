محلل استراتيجي: سد النهضة مقام على أراضي سودانية (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:59 ص
سد النهضة
سد النهضة
داليا الحسين
قال الفريق حنفي عبد الله، محلل استراتيجي من السودان، إن الميليشا الإثيوبية دعمت بعض الفصائل لاستغلال أراضي السودانية.

وتابع "عبدالله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد" أن إثيوبيا تحاول لي ذراع السودان لإثنائه عن محاولات الحصول على أراضيه، مشيرا إلى أن إثيوبيا صعدت الأزمة إعلاميا عبر سفيرها بالخرطوم.

وأردف: "إثيوبيا تحاول الربط بين جهود السودان للحصول على أرضه، وملف سد النهضة"، لافتا إلى أن طائرات إثيوبية اخترقت المجال الجوي السوداني، لكن الخرطوم مستمرة في الدفاع عن أراضيها.

وأكد أن السودان يضم ما يقرب من نصف مليون لاجئ إثيوبي، مشيرا إلى أن السودان مستمر في حماية أراضيه.

وأكمل: "الأراضي التي يقام عليها سد النهضة سودانية، والخرطوم سيصعد الموقف في الاتحاد الأفريقي ودوليا بشأن الملء الثاني لسد النهضة"، معلقا:"السودان لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستفزازات الإثيوبية".

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