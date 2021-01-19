الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نهارا شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.





وتكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، ظهور شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.





وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8، جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9