أسعار النفط ترتفع بالختام مع أمال التحفيز

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ضعف الدولار الأمريكي، وآمال المزيد من التحفيز المالي.


ويتفاءل المستثمرون بأن التحفيز الحكومي سيؤدي في النهاية إلى رفع النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تعافي الطلب على النفط.

ومن المرجح أن يقدم خطاب الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن خلال مراسم التنصيب غداً الأربعاء، تفاصيل عن حزمة المساعدات البالغة 1.9 تريليون دولار في البلاد.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري.

وتعرض الخام لضغوط في الجلسات الأخيرة مع مخاوف تجدد الإغلاق المتعلق بفيروس "كوفيد -19" على مستوى العالم، مما سيؤدي إلى خفض استهلاك الوقود.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 1.2 بالمائة إلى 52.98 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنسبة 2.1 بالمائة إلى 55.89 دولار للبرميل.

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