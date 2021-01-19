ماذا يحدث فى تونس؟.. أزمة اقتصادية وشباب غاضب فى تظاهرات ليلية (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال منجي الخضراوي، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك مجموعة من الشباب تمارس أعمال عنف وبلطجة في تونس ويخرجون في تظاهرات ليلية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تونس تعرضت لأعمال إرهابية ضربت البلاد وأثرت في الاقتصاد.

وأضاف منجي الخضراوي، الكاتب والمحلل السياسي، أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل كبير بسبب غلق المؤ
سسات الاقتصادية على إثر الجائحة.

وأكد أن الشارع التونسي يتعامل باحترام مع الرئيس قيس سعيد والمنظومة التي أسقطت الرئيس السابق زين العابدين بن على تحاول إعادة نفسها والظهور من جديد ولكن التغيير في تونس لن يكون إلا من خلال الصندوق.

واختتم منجي الخضراوي، الكاتب والمحلل السياسي، أن الحكومة التونسية لا تملك عصا سحرية من أجل علاج آثار الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

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