أحمد موسى: واشنطن مقفولة بـ "الضبة والمفتاح" يوم تنصيب بايدن.. فيديو

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن واشنطن ستكون مغلقة بالضبة والمفتاح في يوم تنصيب الرئيس الفائز في الانتخابات الأمريكية جوبايدن.



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك تشديدات أمنية في الولايات المتحدة تحسبا لوقوع أعمال عنف وشغب يقوم بها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وأردف، أن عناصر اليمين المتطرف منتشرين في الولايات المتحدة ومعترضين على هزيمة ترامب، لافتا إلى أن أحداث الشغب سوف تبدأ من الغد حسبما يفيد خبراء ومراقبين، وليس كما يتصور البعض أن ما بدأ في 6 يناير الجاري سوف ينتهي غدا.



وأكد أن أكثر من 25 ألف عنصر من الجيش الفيدرالي نزلوا في محيط الكونجرس والمؤسسات الحيوية وتم الاستعانة بالجيش في الولايات الاخرى، مؤكدا أن العناصر الأمنية في الشوارع ليست من قوات الولايات وإنما الجيش الفيدرالي.

