أستاذ اقتصاديات الصحة: مصر لديها مصانع تستطيع تصنيع اللقاحات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن اللقاحات التي تم اعتمادها جميعها تعطي فعالية 100%، ولكن إذا تم مقارنة بالإصابة بالفيروس بأعراض خفيفة أو متوسطة يكون بنسبة 91.4%.

وأضاف الدكتور إسلام عنان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن 40 مليون شخص في الدول الغنية أخذوا اللقاح، لافتًا إلى أن الدول الفقيرة أعطت اللقاح لـ 25 شخص فقط.

وأوضح أن هناك عقود ثنائية بين الدول التي حصلت على اللقاح والشرطة المنتجة للقاح، منوها بأن كندا قامت بشراء لقاحات أكثر من 5 أضعاف مواطنيها، وأن الدول تقوم بالحجز دون أن يورد لها أي كمية.

وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن مصر لديها مصانع تستطيع تصنيع اللقاحات.

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