يوسف : ببنى سويف طوينا صفحة الكاس ونركز فى القسم الثانى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


أكد محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف على ثقته الكاملة فى لاعبي الفريق خلال الفترة القادمة وأن الخروج من بطولة كأس مصر ليس نهاية المطاف .

وقال محمد يوسف : اثق فى لاعبي الفريق وعودة جميع اللاعبين لمستواهم وتحقيق نتائج ايجايبية والتركيز فى مباريات القسم الثانى التى تعتبر أهمية كبرى لنا .

واضاف : قمنا بأداء مباراة التليفونات بكأس مصر وسط دخول العديد من العناصر واضعنا العديد من الفرص خاصة فى الشوط الأول وفى النهاية نجح التليفونات فى التأهل واتمنى لهم التوفيق فى الفترة القادمة .

وأختتم بقوله : الفترة القادمة تمثل أهمية قصوى للجميع خاصة فى ظل المنافسة بين جميع الفرق .

وخسر بنى سويف بهدف دون رد أمام مضيفه تليفونات بنى سويف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب منتجع الآسيوطى بمنافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر .

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