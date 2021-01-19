وفاة والدة الفنان راشد الماجد وتركي آل شيخ ينعى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعى المستشار تركي آل شيخ وفاة والدة الفنان السعودي راشد الماجد، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "آل شيخ" قائلا: "أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد فى وفاة والدته رحمها الله".

وتوفت والدة الفنان السعودي راشد الماجد منذ ساعات قليلة وكان المستشار تركي آل شيخ أو الناعيين وفاتها، كما نعى عدد كبير من نجوم الفن والجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرزهم الفنان السعودي رابح صقر، وسالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وعلى الجانب الآخر يحيي الماجد حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق أواخر الشهر الجاري.

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