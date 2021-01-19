"التضامن" تكشف تفاصيل البرنامج القومي لإنشاء منظومة لإنتاج الأطراف الصناعية (فيديو)

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كشف خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، التفاصيل المتعلقة بإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة لإنتاج الأطراف الصناعية.



وقال "محمد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن المشروع يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم في إدماجهم في المجتمع خاصة في حياتهم التعليمية والعملية.



وأضاف أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته لجميع أجهزة الدولة بتقديم الخدمة لذوى الإعاقة، لافتًا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماع في وزارة الدفاع لمتابعة تنفيذ المشروع وفتح باب التسجيل لمن يريد هذه الأطراف من ذوي الإعاقة.



