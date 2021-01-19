حبس عاطل لتصنيع وبيع المخدرات بالإسكندرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتصنيع وحيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها والاتجار بها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لذلك.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على 4 طرب لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبإستكمال تفتيش المحل ملكه الكائن بدائرة القسم، تم ضبط كمية لمسحوق مخدر الحشيش وكمية لمعجون مخدر الحشيش وعدد من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير، وميزان رقمى وسلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته أقر بحيازته لمخدر الحشيش بقصد الإتجار والعدد والأدوات لإعادة تدويره وتصنيعه، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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