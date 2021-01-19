نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
كرر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبدى صلاح محسن مهاجم المارد الأحمر، رغبته في الخروج عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة، من أجل المشاركة بشكل أساسي.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، رفض فكرة رحيل نجم الفريق خلال الفترة المقبلة، معلنًا التمسك بخدمات صلاح محسن وعدم الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتلقي صلاح محسن 3 عروض رسمية لاستعارته في يناير الجاري من أندية انبي وسموحة والاتحاد السكندري إلا ان لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح رفضت مناقشة هذه العروض بناء علي طلب ورغبة الجهاز الفني.

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