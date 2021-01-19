مرشحة بايدن للـCIA: مواجهة تهديد التجسس الصيني على رأس أولوياتنا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب مديرة المخابرات الوطنية CIA، إن مواجهة تهديد التجسس الصيني وعمليات التأثير الأجنبي بشكل عام، ستكون على رأس أولوياتها.

 

وفي كلمة خلال جلسة تعيينها، شددت أفريل هينز على أنه إذا تم تعيينها مديرة للاستخبارات الوطنية، فإنها ستقول الحقيقة للسلطة وستعمل على استعادة الثقة داخل مجتمع الاستخبارات وبين الأمريكيين عموما.

 

يذكر أن هينز التقت عام 2007 ببيادن الذي كان حينها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، وشغلت منصب نائبة كبير مستشاري اللجنة عن الحزب الديمقراطي.

 

وبعد عام واحد من بدء رئاسة باراك أوباما، عينت هينز مساعدا لمستشار شؤون المعاهدات في وزارة الخارجية، ثم اختارها الرئيس نائبا مساعدا له، ونائبا مستشارا لشؤون الأمن القومي في البيت الأبيض.

 

وفي أغسطس 2013 اختيرت هينز نائبة لمدير الاستخبارات المركزية، ثم نائبة لمستشار الأمن القومي في 2015، لتكون أول امرأة تتولى المنصبين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لتحصين نجم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 24 دقيقة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد تصدر الدوري

منذ 39 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطلب التعاقد مع حسام حسن

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يمدد عقدَي نجمي الريق

منذ ربع ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من نصف ساعة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

60 مسؤولا في CIA يحذرون ترامب من خطر سيضعف الولايات المتحدة

وكالة إيرانية تنشر صور الجواسيس الـ17 التابعين للاستخبارات الأمريكية

تعرف على قائمة المرشحين لشغل مناصب إدارة بايدن (فيديو)

تعرف على ترشيحات بايدن لمنصبي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي

وزراء بطعم التنوع.. تعرف علي الحكومة الأمريكية الجديدة

واشنطن تتهم بكين بمحاولة التأثير على اتخاذ القوانين الأمريكية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

07:01 م

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

08:01 م

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

12:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»