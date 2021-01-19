شاش: اللائحة الجديدة للقانون تمنح حوافز وامتيازات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة (فيديو)

Advertisements

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن القانون الجديد أعطى الجهاز صلاحية لتقديم حوافز ومنح وامتيازات لأصحاب المشروعات.



وأضاف "شاش" خلال تصريحات خاصة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية " دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن القانون يعطى مميزات كثيرة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية التي سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن هناك تنسيق مع الدولة من أجل دعم هذا الجهاز، موضحًا أن الضريبة لهذه المشروعات تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه في السنة وذلك على حسب حجم المبيعات، في حين أن الضريبة للمشروعات الصغيرة والتي تبلغ رأس مالها 10 ملايين تتراوح الضريبة ما بين نصف أو 34 إلى 1% على حسب المبيعات أيضًا.



وفي تصريحات سابقة قال نائب الريس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مجلس النواب يلعب دورا أساسيا في دعم القطاع.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «من المتوقع حدوث طفرة كبيرة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، خلال 2021، بعد إقرار القانون بها»، مشيرا إلى أن القطاع يوفر أكثر من 77% من فرص العمل.



وأضاف شاش «ما يقرب من 20 مليون شخص يعملون في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة»، مؤكدا أن كافة الوزارات تستهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.