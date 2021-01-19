أحمد حاتم برفقة محي إسماعيل في أحدث ظهور ويعلق :" بيحبني أوي"

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يحرص الفنان أحمد حاتم على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر أحمد حاتم منذ قليل صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وظهر حاتم بالصورة برفقة الفنان محي إسماعيل ، وعلق على الصورة وكتب : بيحبني أوي.



وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة ومن أبرز التعليقات :"منورين الدنيا".



وعلى سياق آخر آخر أعمال أحمد حاتم فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.