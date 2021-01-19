"التراس" يكشف تفاصيل مشروع أول مصنع إنتاج الخشب من مخلفات النخيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:24 م
الفريق عبدالمنعم التراس
الفريق عبدالمنعم التراس
داليا الحسين
كشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة الوطنية للتصنيع، تفاصيل إنشاء مصنع لإنتاج خشب من مخلفات النخيل.

وقال التراس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "مهتمون بتوفير فرص عمل للشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة وتعميقها"، موجها الشكر لوزيرة البيئة على جهودها في مجال إدارة المخلفات.

وتابع التراس "مصر تضم ما يقرب من 16 مليون نخلة، تحتضن محافظة الوادي الجديد على 2.4 مليون نخلة، ومن المستهدف رفع هذا العدد إلى 5 ملايين نخلة"، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يستهدف الاستفادة من مخلفات النخيل في صناعة الخشب بدلا من حرقها بالأسلوب التقليدي.

وأوضح أنه تم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بعد عقد اجتماع مع محافظ الوادي الجديد عبر الفيديو كونفرانس، فضلا عن تخصيص أرض لمحطة الطاقة الشمسية اللازمة للمشروع، مشيرا إلى أنه من المستهدف إنتاج المصنع لمليون و200 ألف لوح خشب سنويا.

ولفت إلى أن العمالة المباشرة التي ستتواجد داخل المصنع ستصل إلى 150 عاملا، فضلا عن مساهمة المشروع في توفير عائد مادي للمزارعين عبر توريد مخلفات النخيل، مشيرا إلى أن وزير البيئة ستعرض المشروع على اجتماع مجلس الوزراء.

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