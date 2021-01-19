عمره 12 سنة.. تعرف على منافس الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
هشام البلك

يلتقي النادي الأهلي مع فريق الدحيل القطري في اليوم الافتتاحي لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في الرابع من فبراير المقبل بربع نهائي البطولة، ويتأهل الفائز منهما ليواجه العملاق الألماني بايرن ميونخ، في مباراة الدور نصف النهائي.

الدحيل من الأندية حديثة النشأة في عالم كرة القدم، حيث نشأ في عام 2009 أي قبل 12 عاماً فقط، وكان يحمل إسم "لخويا" ولكن في عام 2017 صدر قرار بدمج النادي مع نادي الجيش، ليحمل النادي الجديد اسم الدحيل، وهي المنطقة التي يقع بها النادي في العاصمة القطرية الدوحة، وتعد مشاركته هذا العام في كأس العالم للأنديي هي الأولى له في التاريخ، ويشارك بالبطولة بوصفه حامل لقب الدوري في البلد المستضيف للحدث.

ومنذ نشأته حقق الفريق العديد من البطولات المحلية، ولكنه لم ينجح قط في الفوز بأي بطولة على المستوى القاري الآسيوي، فقد فاز بألقاب الدوري القطري 7 مرات، وكأس أمير قطر 3 مرات، وكأس قطر مرتين، وكأس الشيخ جاسم 3 مرات، وكأس ولي العهد 3 مرات.

وفي أول موسم له بدوري نجوم قطر الممتاز، نجح الفريق تحت اسم "لخويا" في التتويج باللقب وكان ذلك في موسم 2010 – 2011، قبل أن يكرر الفوز بللقب في مواسم 2011 – 2012، 2013 – 2014، 2014 – 2015، 2015 – 2016، 2016 – 2017،  بينما فاز به مرتين تحت مسماه الجديد في موسمي 2017 – 2018، 2019 – 2020.

ويلعب للنادي القطري عدد من النجوم البارزين، حيث يرتدي قميصه النجم المغربي مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي السابق، والمعز علي نجم هجوم منتخب قطر الذي ساهم في تتويجه بكأس الأمم الآسيوية قبل عامين، والتونسي يوسف المساكني الذي يتقاسم صدارة الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 87 هدفاً، مع الكوري الجنوبي نام تي هي، كما لعب للنادي أيضاً المغربي يوسف العربي والقطري سيباستيان سوريا مهاجم العنابي السابق ذو الأصول الأوروجوانية.

ويقود الفريق القطري المدرب الفرنسي ذو الأصول التونسية صبري لموشي، المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار وفريقي رين الفرنسي ونوتنجهام فورست الإنجليزي، والذي مثل المنتخب الفرنسي من قبل كلاعب وارتدى قمصان أندية مارسيليا وموناكو الفرنسيين وإنتر ميلان الإيطالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال الأندية قطر النادى الاهلي الدحيل الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصطدم بالدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

منذ أقل من ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ ساعة و 19 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عمره 12 سنة.. تعرف على منافس الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتحرك لتحصين لنجم القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الدحيل يفوز على السد ويتوج بلقب كأس قطر

مدربون × كان 2019 (11) .. جمال بلماضي الذي أذهل القطريين يحلم بإعادة الأمجاد الإفريقية لـ "محاربي الصحراء"

قبل مواجهة مونتيري ضد ليفربول .. ما لاتعرفه عن البطل المكسيكي

مدرب الدحيل: مواجهة السد ستكون مصيرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

05:59 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

03:59 م

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»