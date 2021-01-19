أمطار ورياح وشبورة.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

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تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أى موجة من التقلبات الجوية، والتعامل مع حالات الطقس السيئ، التى تضرب عددا من محافظات الجمهورية، والتى تشهد هطول الأمطار، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.



ففى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومى، حتى يتسنى للجميع الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.



يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.



كما شدد مدبولى على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.



بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الأربعاء 20 يناير 2021، وحتى يوم الإثنين 25 يناير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الأربعاء 20 يناير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50% تقريبا، على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 60% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى "البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والشرقية"، على فترات متقطعة.



- أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من السواحل الشمالية، ووسط سيناء، "السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح"، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق متفرقة من شمال الصعيد "الفيوم، وبنى سويف"، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.



- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



- اضطراب فى الملاحة البحرية، على البحر المتوسط يتراوح ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 4.5 متر، وعلى البحر الأحمر، يتراوح ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.



يوم الخميس 21 يناير 2021:



- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



يوم الجمعة 22 يناير 2021:



- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



يوم السبت 23 يناير 2021:



- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



يوم الأحد 24 يناير 2021:



- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



يوم الإثنين 25 يناير 2021:



- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.



ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، برفع درجة الاستعداد والطوارئ فى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجميع المواقع، خصوصا المتوقع هطول الأمطار عليها، مع استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبا لأىة أحداث غير متوقعة.



وتلقى شعراوى تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة، عن حالة الطقس بالمحافظات، والذى أشار إلى انخفاض فى درجات الحرارة، ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ، حيث شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرةعلى مستوى المحافظة، أدت إلى تجمعات مياه، وجارٍ العمل على رفع تراكمات المياه بواسطة معدات الأحياء والمدن، ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفر الشيخ، مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس، مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها، وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحست الأحوال الجوية.