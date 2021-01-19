الزمالك يتحرك لتحصين لنجم القلعة البيضاء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف

  

يبحث مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك تأمين بقاء نجوم الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة بعد تلقى عدد من لاعبي الأبيض عروضا للاحتراف الخارجي.

 

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن قرار مسؤولي القلعة البيضاء بشأن تعديل عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

 

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك قررت تعديل عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض وترضيته ماليا بعد تألقه اللافت للنظر في المباريات الأخيرة.

 

وأتم المصدر أن إدارة الزمالك تخشى العروض المقدمة لاغراء إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض ومنتخب مصر، وإقناعه بالرحيل عن القلعة البيضاء.

 

ويمتلك إمام عاشور عقدا مع القلعة البيضاء يمتد إلى 3 سنوات ونصف السنة حيث تتجه النية داخل الإدارة البيضاء إلى تعديل عقده، خاصة أنه من أصحاب العقود الصغيرة.


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